Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:50, 6 января 2024Мир

В России отреагировали на призыв Зеленского передать замороженные активы Украине

Депутат Чепа усомнился, что Запад передаст замороженные активы России Украине

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Западные страны не станут передавать Украине замороженные российские активы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на призыв президента Украины Владимира Зеленского к союзникам ускорить этот процесс.

«Об этом говорят не только на Украине, об этом говорят и некоторые западные политики. Это крайне рискованный шаг. Во-первых, последуют ответные меры и пострадают при этом западные экономики и компании. Ни одна западная страна не будет рисковать своими активами, передавая [российские средства] Украине. Этого не будет никогда», — сказал депутат.

Это очередной блеф Зеленского и очередная попытка что-то требовать, что-то просить от Запада. Если Запад не дает ему своих денег, не дает или сильно сокращает поставки оружия, то хотя бы просить что-то

Алексей Чепадепутат Госдумы

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад передать замороженные активы России Киеву. Он попросил ускорить создание правовой базы для этого процесса. Политик считает, что конфискация средств Москвы была бы справедливым ответом на российскую специальную военную операцию (СВО) на территории республики.

В 2022 году после ввода российских сил на территорию Украины западные страны в знак протеста заблокировали средства Москвы, которые находились на зарубежных счетах. По оценке министра финансов Антона Силуанова, сумма составила около 300 миллиардов долларов — половину золотовалютных резервов России.

После этого союзники Украины неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы передать эти деньги Киеву. Однако юридически для этого нет правовых оснований.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны заявило о предотвращении теракта ВСУ с использованием ракет «Нептун»

      В России отреагировали на призыв Зеленского передать замороженные активы Украине

      Власти назвали время включения отопления в Подольске

      В Европе заметили признаки паники после российских ударов по Киеву

      Появившегося голым на вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio снова арестовали

      В Ливане предупредили о риске начала региональной войны из-за действий Израиля

      Ивлеева выложила первый ролик после сообщений о ее отъезде из России

      Стало известно о грозящей легионеру «Спартака» экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды

      Появившегося голым на вечеринке рэпера Vacio снова задержали

      Россиянин выпал из окна квартиры в Паттайе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости