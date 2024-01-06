В России отреагировали на призыв Зеленского передать замороженные активы Украине

Депутат Чепа усомнился, что Запад передаст замороженные активы России Украине

Западные страны не станут передавать Украине замороженные российские активы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на призыв президента Украины Владимира Зеленского к союзникам ускорить этот процесс.

«Об этом говорят не только на Украине, об этом говорят и некоторые западные политики. Это крайне рискованный шаг. Во-первых, последуют ответные меры и пострадают при этом западные экономики и компании. Ни одна западная страна не будет рисковать своими активами, передавая [российские средства] Украине. Этого не будет никогда», — сказал депутат.

Это очередной блеф Зеленского и очередная попытка что-то требовать, что-то просить от Запада. Если Запад не дает ему своих денег, не дает или сильно сокращает поставки оружия, то хотя бы просить что-то Алексей Чепа депутат Госдумы

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад передать замороженные активы России Киеву. Он попросил ускорить создание правовой базы для этого процесса. Политик считает, что конфискация средств Москвы была бы справедливым ответом на российскую специальную военную операцию (СВО) на территории республики.

В 2022 году после ввода российских сил на территорию Украины западные страны в знак протеста заблокировали средства Москвы, которые находились на зарубежных счетах. По оценке министра финансов Антона Силуанова, сумма составила около 300 миллиардов долларов — половину золотовалютных резервов России.

После этого союзники Украины неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы передать эти деньги Киеву. Однако юридически для этого нет правовых оснований.