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17:09, 6 января 2024Спорт

Главный тренер «Ариса» высказался о будущем Кокорина в клубе

Тренер «Ариса» Шпилевский заявил, что о будущем Кокорина в клубе говорить рано
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о будущем в клубе российского форварда Александра Кокорина. Его слова приводит Sport24.

По словам специалиста, рассуждать об этом пока рано, так как до конца арендного соглашения с «Фиорентиной» остается полгода. «Произойти может все что угодно. Дайте Сане показать самую лучшую версию самого себя! Пока Саша не говорит о том, хочет он остаться в клубе или нет — мы с ним сосредоточены на ежедневном развитии», — заявил Шпилевский.

В нынешнем сезоне Кокорин провел девять матчей во всех турнирах. В его активе два гола и одна результативная передача.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака». Сезон-2022/2023 нападающий провел в аренде в кипрском «Арисе», став в ее составе победителем национального первенства. 5 сентября прошлого года стало известно, что «Арис» вновь взял Кокорина в годовую аренду у итальянского клуба.

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      Алексей Гусев
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