Голливудский актер Кристиан Оливер разбился в авиакатастрофе. Перед гибелью он оставил жуткое послание

Голливудский актер Оливер перед гибелью в авиакатастрофе передал «привет из рая»

Голливудский актер Кристиан Оливер погиб с двумя дочерьми в авиакатастрофе. ЧП произошло в государстве Сент-Винсент и Гренадины в Карибском море.

Вместе с артистом находились его две дочери 10 и 12 лет, а также пилот-владелец самолета. Причина крушения пока не установлена.

Момент крушения попал на видео. На распространившихся в сети кадрах видно, как самолет падает практически вертикально, врезается в воду на большой скорости и быстро тонет.

На помощь бросились местные рыбаки и спасатели, однако помочь находившимся на борту не удалось. Береговая охрана подняла тела с 20-метровой глубины.

Перед гибелью актер оставил «привет из рая»

Незадолго до гибели Оливер в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал пост, который репортеры издания The New York Times описали как «жуткий».

«Привет откуда-то из рая! К общности и любви... 2024 год, вот мы и пришли», — написал артист в подписи к пляжному фото снятому на закате.

Актер посмертно появится еще в двух фильмах

Оливер переехал в Соединенные Штаты из Германии в возрасте 21 года, где работал моделью и брал уроки актерского мастерства. Актер снялся в нескольких громких ролях, в том числе в таких популярных фильмах, как «Спиди-гонщик», «Хороший немец», «Валькирия» и «Индиана Джонс и колесо судьбы». Всего на его счету более 60 ролей, он работал с такими звездами первой величины как Джордж Клуни, Тоби Магуайр и Кейт Бланшетт.

Согласно странице актера на портале iMDB, Оливер появится в двух будущих фильмах. В одном из них, «Лондон Блю», он сыграл главную роль. Картина находится на стадии постпродакшена, однако дата выхода еще не объявлена.

Другой фильм, «Навсегда молчи», все еще находится в производстве. Режиссер фильма Ник Лайон сообщил, что съемки фильма недавно завершились. «Мы много лет говорили о создании фильма и, наконец, сделали это», — заявил он, добавив, что это пятый проект, над которым они работали вместе. «Спасибо за то, что ты был замечательным коллегой, актером и другом», — сказал кинодеятель.