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10:38, 6 января 2024Спорт

Голы трех россиян помогли клубу НХЛ обыграть команду Овечкина

Голы Орлова, Свечникова и Пономарева помогли «Каролине» победить «Вашингтон»

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

«Каролина Харрикейнс» на выезде победила «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на 6 января и завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей. Выиграть «Харрикейнс» помогли голы россиян Дмитрия Орлова, Андрея Свечникова и Василия Пономарева. В составе «Вашингтона» результативной передачей отметился российский форвард Александр Овечкин.

«Каролина» в 39 матчах набрала 48 очков и находится на четвертом месте в Восточной конференции. «Вашингтон» в той же конференции занимает 11-ю позицию.

Овечкин продлил результативную серию в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ до четырех матчей подряд. Всего в активе россиянина восемь голов и 17 результативных передач в 37 матчах нынешнего сезона.

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      Алексей Гусев
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