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02:02, 6 января 2024Силовые структуры

Избивших девочку в Нижнем Тагиле братьев-азербайджанцев захотели изолировать

Избивших сироту в Нижнем Тагиле братьев-азербайджанцев хотят поместить в ЦВСНП

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Полиция планирует поместить братьев-пятиклассников, избивших одноклассницу-сироту в Нижнем Тагиле, в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

С соответствующим предложением правоохранители намерены выйти в судебные органы, отметил он. По его словам, что это произойдет, когда закончится разбирательство по уголовному и административном делам. В настоящее время оно на контроле у руководства ГУ МВД по региону.

Горелых добавил, что сотрудники полиции установили, что к инциденту могут иметь отношение 12 учащихся 5 класса этой школы, роль каждого из них представители МВД сейчас устанавливают.

В начале января стало известно, что девочка-сирота получила тяжелые травмы после избиения двумя братьями-пятиклассниками напротив школы № 56 в Нижнем Тагиле. Мать братьев находилась рядом и снимала драку на камеру. В отношении отца и матери двух подростков возбудили административное делопроизводство за ненадлежащее воспитание собственных детей.

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      Марина Совина
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