Мать Акинфеева рассказала о неудобстве из-за популярности сына

Мать Игоря Акинфеева Ирина рассказала, что у нее просили автограф

Ирина Акинфеева, мать голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, рассказала о неудобстве, которое ей доставила популярность сына. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее словам, однажды болельщики просили у нее автограф. «Мне даже как-то неудобно, стыдно было. Они держат какие-то листочки, открытки, просят расписаться. Говорю: "А я здесь при чем?" Они отвечают: "Ну вы же мама Игоря"», — рассказала Ирина Акинфеева.

17 августа Акинфеев высказался о своей популярности. «Я могу оценить легендарность какого-то другого человека», — заявил спортсмен, добавив, что ему не нравится слово «легенда». Он отметил, что не любит свою популярность, потому что ему не хватает открытости к людям.

37-летний Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.