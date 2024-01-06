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11:16, 6 января 2024Бывший СССР

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На всей территории Украины властями страны была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сначала тревогу объявили в Киеве в 10:23 по московскому времени. После этого оповещение распространилось на всю территории Украины.

Ранее, 5 января, сообщалось, что в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области произошел взрыв. Дополнительной информации о возможных повреждениях и пострадавших не поступало. Тогда же стало известно о взрывах в Хмельницкой области Украины

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      Анастасия Алимпиева
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