На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны

На всей территории Украины властями страны была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сначала тревогу объявили в Киеве в 10:23 по московскому времени. После этого оповещение распространилось на всю территории Украины.

Ранее, 5 января, сообщалось, что в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области произошел взрыв. Дополнительной информации о возможных повреждениях и пострадавших не поступало. Тогда же стало известно о взрывах в Хмельницкой области Украины

