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19:11, 6 января 2024Спорт

Олимпийский чемпион по биатлону рассказал о предложении стать киллером

Олимпийский чемпион по биатлону Васильев рассказал о предложении стать киллером

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал о поступавшем ему предложении стать киллером по окончании спортивной карьеры. Его слова приводит РИА Новости.

«Так как я хорошо стрелял, один знакомый предлагал мне сделать выстрел и получить десять тысяч долларов», — отметил Васильев. По словам экс-спортсмена, он не принял предложение, так как понимал, что следующий выстрел сделают в него.

Васильев не стал называть имя человека, который обратился к нему с таким предложением. При этом экс-спортсмен подчеркнул, что его уже нет в живых.

Дмитрий Васильев — советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион в эстафете (1984, 1988). В этой же дисциплине он является чемпионом мира.

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      Алексей Гусев
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