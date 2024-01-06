Гладков: шесть пострадавших при обстреле Белгорода выписали из больницы

Шесть человек, пострадавших при ночном обстреле Белгорода, выписали из больницы. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в настоящее время в больницах Москвы и Белгорода находятся 69 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее Гладков перечислил повреждения в Белгороде после обстрела Вооруженных сил Украины. По его словам, украинские войска повредили более 30 автомобилей, также выбиты окна в нескольких квартирах.