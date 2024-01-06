Пушилин рассказал о планах сделать Донбасс индустриальным сердцем России

Глава ДНР Пушилин заявил о планах сделать Донбасс индустриальным сердцем России

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал РИА Новости о планах сделать Донбасс индустриальным сердцем России.

По словам собеседника агентства, в республику уже начали возвращаться ценные кадры. Пушилин подчеркнул, что развитие экономики Донбасса поможет региону перестать быть дотационным.

Ранее Пушилин назвал освобождение региона главной среди задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом глава ДНР подчеркнул, что освобождение в 2023 году Соледара, Артемовска и Марьинки стало знаковым событием.