Российский снайпер рассказал о блокировке путей передвижения ВСУ

Снайпер ВС РФ Леший сообщил о блокировке путей передвижения ВСУ под Артемовском

Снайперы спецназа ВС РФ Южной группировки войск выработали собственную систему работы по блокировке путей передвижения пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском участке фронта. Об этом сообщил РИА Новости снайпер с позывным Леший.

По словам собеседника агентства, одной из главных задач снайпера является деморализация общего настроя, запугивание и препятствование свободному передвижению и спокойному выполнению своих задач. Он также отметил, что основная работа происходит ночью. В ходе работы российские снайперы используют тепловизионное оборудование и отчетливо видят противника через различные преграды, подчеркнул Леший.

Кроме того, снайперы заранее пытаются продумать маршрут противника, с учетом местности, минных полей и российской артиллерии.

В ноябре 2023 года российские снайперы получили партию новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor Tactical для работы в зоне специальной военной операции (СВО).