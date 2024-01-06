Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:17, 6 января 2024Бывший СССР

Российский снайпер рассказал о блокировке путей передвижения ВСУ

Снайпер ВС РФ Леший сообщил о блокировке путей передвижения ВСУ под Артемовском
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Снайперы спецназа ВС РФ Южной группировки войск выработали собственную систему работы по блокировке путей передвижения пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском участке фронта. Об этом сообщил РИА Новости снайпер с позывным Леший.

По словам собеседника агентства, одной из главных задач снайпера является деморализация общего настроя, запугивание и препятствование свободному передвижению и спокойному выполнению своих задач. Он также отметил, что основная работа происходит ночью. В ходе работы российские снайперы используют тепловизионное оборудование и отчетливо видят противника через различные преграды, подчеркнул Леший.

Кроме того, снайперы заранее пытаются продумать маршрут противника, с учетом местности, минных полей и российской артиллерии.

В ноябре 2023 года российские снайперы получили партию новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor Tactical для работы в зоне специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Над мечетью в Иране подняли красный флаг мести. Тегеран объявил о планах покарать организаторов крупного теракта

      Голливудский актер Кристиан Оливер разбился в авиакатастрофе. Перед гибелью он оставил жуткое послание

      Стилист назвала главные тренды зимы

      Ким Чен Ын с дочерью посетили завод по производству ракетных установок

      Политолог назвал ожидаемые в 2024 году законопроекты

      Экономист сравнил Украину с отходящим от наркоза пациентом

      Российский снайпер рассказал о блокировке путей передвижения ВСУ

      Названы возможные точки начала новых военных конфликтов в 2024 году

      Названы главные задачи России на СВО в 2024 году

      Кандидат в президенты США захотел вывести страну из НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости