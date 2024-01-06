Глава села Пушкино на западе Украины отказался памятник советскому солдату

Администрация села Пушкино в украинском Закарпатье отказалась сносить памятник советскому солдату. Об этом сообщается в группе «Декоммунизация. Украина» в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Глава администрации поселения Степан Ковач объяснил, что решение сохранить памятник было ранее принято жителями и единогласно подтверждено в декабре 2023 года на общем собрании жителей. «Общественное мнение жителей Пушкино неизменно и неуклонно», — резюмировал он.

Ранее старосту села Смыков во Львовской области Украины Виталия Левицкого уволили из-за того, что тот защитил советский памятник — на монументе была указана фамилия его деда. Левицкий взобрался на памятник в знак протеста против его сноса, заявив, борьба с советскими памятниками является посягательством на память поколений. Решение об увольнении старосты принял Сокальский городской совет. После заседания активисты снесли памятник.