Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:25, 6 января 2024Бывший СССР

В селе на Западе Украины отказались сносить памятник советскому солдату

Глава села Пушкино на западе Украины отказался памятник советскому солдату

Администрация села Пушкино в украинском Закарпатье отказалась сносить памятник советскому солдату. Об этом сообщается в группе «Декоммунизация. Украина» в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Глава администрации поселения Степан Ковач объяснил, что решение сохранить памятник было ранее принято жителями и единогласно подтверждено в декабре 2023 года на общем собрании жителей. «Общественное мнение жителей Пушкино неизменно и неуклонно», — резюмировал он.

Ранее старосту села Смыков во Львовской области Украины Виталия Левицкого уволили из-за того, что тот защитил советский памятник — на монументе была указана фамилия его деда. Левицкий взобрался на памятник в знак протеста против его сноса, заявив, борьба с советскими памятниками является посягательством на память поколений. Решение об увольнении старосты принял Сокальский городской совет. После заседания активисты снесли памятник.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Голливудский актер Кристиан Оливер разбился в авиакатастрофе. Перед гибелью он оставил жуткое послание

      В США удивились сообщению о госпитализации главы Пентагона

      Политолог спрогнозировал изменения в политических блоках в 2024 году

      Российские гранатометчики уничтожили бронеавтомобиль с командирами ВСУ

      В селе на Западе Украины отказались сносить памятник советскому солдату

      Умер один из бывших лидеров ОПГ «Центровые»

      Названо место России в рейтинге морских держав

      «Толстый троллинг» Кадыров объяснил предложение обменять пленных ВСУ на снятие санкций с его семьи

      Погибший в авиакатастрофе актер незадолго до гибели послал «привет из рая»

      Разгневанные фермеры попытались заблокировать судно с вице-канцлером Германии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости