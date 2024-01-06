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15:24, 6 января 2024Россия

Житель Алтая устроил стрельбу возле сельского бара

Житель Алтая несколько раз выстрелил в воздух возле сельского бара из-за шума

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Житель Алтая устроил стрельбу возле сельского бара из-за шума. Об этом говорится в заявлении пресс-службы регионального МВД.

Отмечается, что 39-летний мужчина звонил в полицию с жалобами на громкую музыку и шум из бара, расположенного по соседству с его домом. После этого местный житель отправился в заведение и начал снимать происходящее на камеру телефона, в результате чего у него произошел конфликт с одним из посетителей.

Затем мужчина отправился домой и взял ружье «Сайга-12», но в бар его не пустил прибывший на место участковый. При этом отмечается, что сельчанин успел сделать несколько выстрелов в воздух. «В настоящее время по данному факту проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в заявлении.

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