В Британии пожаловались на российскую угрозу в Арктике

Daily Mail: Россия уже выигрывает в глобальной гонке за доминирование в Арктике

У Запада большие проблемы в новой глобальной «войне», которая разгорается в Арктике, а Россия уже выигрывает в ней благодаря своим ледокольными технологиям. Об этом заявил обозреватель британской газеты Daily Mail Дэвид Аверре.

Как отметил автор материала, Россия «стратегически заняла позицию на переднем крае гонки за доминирование в Арктике» и выигрывает со своими природными ресурсами, торговыми путями и самым крупным современным флотом в мире.