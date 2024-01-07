Генштаб: Чехия сократит участие военных в зарубежных миссиях в 2024 году

Участие чешских военнослужащих в зарубежных миссиях в 2024 году сократится, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир «Чешского радио».

Как рассказали в Генштабе, прежде всего это произойдет за счет уменьшения их числа в группировке НАТО на территории Словакии, командование которой перейдет от чехов к испанцам. Военные отметили, что чешские военнослужащие в настоящее время участвуют в 14 зарубежных миссиях, в частности, в Косово, на Ближнем Востоке и в районе Средиземного моря.

«Общее сокращение числа участников зарубежных миссий в 2024 году произойдет, в основном, за счет уменьшения с 450 до 200 человек в контингенте НАТО в Словакии», — подчеркнули в Генштабе.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что процесс вступления Украины в НАТО не может начаться в момент, когда происходит вооруженный конфликт, однако Киев должен получить гарантии.