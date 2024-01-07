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15:59, 7 января 2024Среда обитания

Две автодороги в Дагестане закрыли из-за обвалов

Дагестанавтодор: из-за обвалов закрыты две автодороги в Дагестане
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Дагестане были закрыты две автомобильные дороги местного значения из-за обвалов и сели. Об этом сообщается в Telegram-канале Дагестанавтодора.

В Тляратинском районе были закрыты дороги «Тлярата — Камилух» на участке 28-29-й километр и Подъезд от автодороги «Тлярата — Камилух — Гагар» к селу Тлянада на участке 2-й километр из-за скального обвала и селевого выноса. В первом случае работы по расчистке ведутся с утра, во втором — с 15.00 мск. Ориентировочное время открытия движения автотранспорта в штатном режиме 16:00 и 20:00 мск 7 января 2024 года соответственно.

Кроме того, из-за снежных наносов движение было затруднено на автомобильной дороге республиканского значения «Хасавюрт — Тлох» в Гумбетовском районе на участке 45-50-й километр.

Отмечается, что по всем остальным направлениям на автомобильных дорогах, подведомственных Дагестанавтодору, закрытых участков нет. Движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что на 270-м километре автодороги «М-4 Дон» Воловского района Тульской области произошло ДТП с участием более 20 транспортных средств.

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      Александр Еникеев
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