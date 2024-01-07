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08:32, 7 января 2024Мир

Экс-главком НАТО осудил Турцию за отказ пускать корабли для ВСУ через проливы

Экс-главком НАТО Ставридис призвал Турцию пропустить тральщики для Украины

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Отказ Турции пропускать тральщики Великобритании в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) через свои проливы достоин осуждения, заявил экс-главнокомандующий войсками НАТО в Европе и американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис. Он призвал Анкару изменить свое решение и перестать блокировать проход судам в беседе с Politico, аргументируя это невыполнением обязательств страны перед альянсом.

По его мнению, Турция, обладая достаточной свободой действий, способна была впустить оборонительные корабли в Черное море. «Это ясная позиция НАТО, согласованная Турцией в рамках ее роли в НАТО», — подчеркнул Ставридис.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник раскрыл план президента республики Владимира Зеленского по Крыму. По его словам, тему ударов по полуострову и боев в Черном море киевские власти используют для того, чтобы понравиться Великобритании, затрагивая тем самым зону ее геополитических интересов.

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      Александра Синицына
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