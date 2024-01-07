Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:35, 7 января 2024Наука и техника

Астрономы объяснили парадокс Ферми

Nature Astronomy: парадокс Ферми объяснили гипотезой зоопарка

Фото: Unsplash

Астрономы Берлинского технического университета и Лондонского университета предложили самое вероятное объяснение парадоксу Ферми, который заключается в отсутствии доказательств внеземных цивилизаций, несмотря на высокую вероятность их существования. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

В новой работе ученые провели обзор основных гипотез, объясняющих парадокс Ферми, и пришли к выводу, что наиболее вероятным сценарием является либо отсутствие инопланетян в Млечном Пути, либо гипотеза «зоопарка», согласно которой внеземные цивилизации намеренно избегают обнаружения их людьми.

Если инопланетные цивилизации в самом деле существуют, то в любом другом случае они распространились бы по галактике, в результате чего их обнаружение является неизбежным. По оценке астронома Фрэнк Типлера, сделанной им в 1980 году, внеземные существа смогут исследовать всю галактику менее чем за 300 миллионов лет, если они используют для этого самовоспроизводящиеся зонды фон Неймана. Однако отсутствие доказательств их существования указывают на то, что таких цивилизаций в Млечном Пути нет.

Согласно выводу ученых, если предположить, что инопланетяне все же существуют, тогда либо они очень редки, либо обладают достаточно сложными технологиями, чтобы оставаться скрытыми от людей и не вмешиваться в историю Земли.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российская спортсменка умерла в возрасте 20 лет. Что стало причиной смерти одной из сильнейших шорт-трекисток страны?

      В российском городе нашли клад с монетами времен Петра I

      Астрономы объяснили парадокс Ферми

      Украинский беспилотник сбили в небе над российским регионом

      Нетаньяху заявил о готовности решить конфликт с «Хезболлой» мирным путем

      В Германии оценили эффективность украинской ПВО против российских ракет

      В России ученики пять раз «минировали» школу из-за нежелания учиться

      На Украине опровергли информацию о задержке поставок F-16

      Более 100 жителей Белгорода уехали из города в пункты размещения

      В ЕС попытаются предотвратить приход Орбана в Евросовет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости