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03:42, 7 января 2024Бывший СССР

Глава Нацбанка Украины признал критическую зависимость от финансирования Запада

Глава Нацбанка Пышный: Украина сохранит критическую зависимость от помощи Запада

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Украина сохранит критическую зависимость от финансовой помощи западных союзников. Такое обстоятельство признал глава Национального банка республики (НБУ) Андрей Пышный в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.

«Критическая зависимость Украины от международной финансовой помощи остается, и нельзя преуменьшать значимость этого источника», — сказал Пышный, подчеркнув, что поддержка союзников является для Киева принципиально важной.

По словам главы НБУ, минувший год стал беспрецедентным и очень сложным, он призвал не бояться рассмотреть вариант пополнения госбюджета путем эмиссии (выпуска дополнительных денег или ценных бумаг).

«Сейчас мы считаем, что эмиссионное финансирование бюджета в нынешних экономических и макроэкономических реалиях может существенно повысить макрофинансовую устойчивость», — заявил Андрей Пышный.

В октябре 2023 года Нацбанк Украины снизил базовую процентную ставку сразу на четыре процентных пункта, до 16 процентов, а также повысил прогноз по росту ВВП с 2,9 до 4,9 процента, причиной таких изменений называли стабилизацию экономики страны. В Еврокомиссии также прогнозировали, что к концу 2023 года экономика Украины вырастет на 4,1 процента, в основном благодаря помощи дружественных государств.

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