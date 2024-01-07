Французский политик раскритиковала действия Израиля

Во Франции осудили действия Израиля из-за гибели замглавы политбюро ХАМАС

Лидер фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано раскритиковала действия Израиля из-за атаки на южный пригород Бейрута, произошедшей 2 января, в результате которой погиб замглавы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Салех аль-Арури. Об этом сообщил BFMTV.

Она напомнила, что Ливан является суверенным государством. По мнению политика, действия Израиля не соответствовали международному праву.

«Я не согласна с тем, что (премьер Израиля Биньямин — прим. "Ленты.ру") Нетаньяху, ультраправое правительство Нетаньяху может проникать в соседние страны,... чтобы проводить удары», — отметила она.

2 января стало известно, что в пригороде Бейрута погиб заместитель главы ХАМАС Салех аль-Арури. Израильский беспилотник ударил по офису ХАМАС в южном Бейруте.