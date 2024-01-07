Названы самые востребованные в 2024 году профессии

HR-консультант Илларионова: в 2024 году инженеры будут востребованнее айтишников

В 2024 году инженеры в России будут намного востребованнее, чем IT-специалисты. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала ассистент кафедры управления персоналом Государственного университета управления, консультант по управлению персоналом Екатерина Илларионова. Она назвала наиболее популярные профессии на рынке труда.

Будет много вакансий для инженеров и в сфере обслуживания

В 2024 году по востребованности инженеры обгонят специалистов в сфере информационных технологий. Причем инженеры будут нужны в разных отраслях производства. Одна из актуальных задач — обратный инжиниринг и разработка аналогов для импортозамещения различной продукции Екатерина Илларионова HR-консультант

«Также высокий спрос будет на специалистов в сфере строительства — как на рабочие специальности, так и на руководящие. Высококвалифицированные рабочие на производствах, особенно высокотехнологичных, например, радиомонтажники, тоже будут очень нужны. По этим должностям уже в течение нескольких лет наблюдается дефицит кандидатов, в текущих же условиях спрос на данных специалистов еще повысится. Компании ради привлечения этой категории сотрудников будут предлагать более выгодные условия работы и более высокую заработную плату», — сказала собеседница издания.

В сфере перевозок и логистики сохранится интерес к специалистам по внутрироссийским перевозкам, а также экспертам по азиатским направлениям, особенно по отношениям с Китаем, отметила Екатерина Илларионова.

Достаточно востребованными будут сервисные вакансии — по обслуживанию клиентов, приему и оформлению заказов в разных областях. Но требования будут достаточно жесткими — работодатели ищут именно лучших Екатерина Илларионова HR-консультант

«Та же самая тенденция — выбора лучших — будет наблюдаться и при поиске программистов, тестировщиков и других специалистов в области информационных технологий. Начать карьеру в этих отраслях в ближайшем году будет уже чуть сложнее», — считает она.

В нескольких областях спрос на сотрудников упадет

Тяжелым год может стать для риэлторов и продавцов автомобилей, добавила Екатерина Илларионова.

«В связи с неопределенностью последних лет и ростом цен, покупательная способность снизилась и, соответственно, сузился и рынок для этих категорий специалистов. Также не ожидается увеличения вакансий в сфере банковского дела и финансов», — объяснила специалист.

Работодателям важны «мягкие» навыки кандидатов

Сейчас руководителям больше всего важно, чтобы сотрудник мог адаптироваться и качественно работать, считает HR-консультант.

«В целом работодатели стали обращать больше внимания на так называемые "мягкие" навыки кандидатов — ответственность в выполнении задач, самостоятельность в принятии рабочих решений, умение общаться и работать в команде, принятие изменений и умение быстро осваивать новые навыки. Компаниям важно понимать, что сотрудник сможет адаптироваться к изменяющимся условиям и продолжить продуктивно работать, что бы ни происходило», — заключила она.

В декабре Министерство труда предложило предоставить россиянам в 2024 году возможность проходить бесплатное переобучение по профессиям, которые востребованы на рынке труда. В ведомстве отметили, что перечень специальностей и профессий будет определять правительство России. Он будет зависеть от спроса на соискателей.