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11:35, 7 января 2024Спорт

Карлсен отказался от участия в турнире претендентов

Гроссмейстер Магнус Карлсен отказался от участия в турнире претендентов

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен объявил об отказе от участия в турнире претендентов, который пройдет в апреле 2024 года. Его слова приводит Chess.com.

«Да, я не собираюсь играть на турнире претендентов, даже не переживайте на эту тему», — заявил шахматист. Планируется, что его заменит 28-летний азербайджанец Ниджат Абасов.

Среди участников турнира претендентов, который пройдет со 2 по 25 апреля в Торонто, будет россиянин Ян Непомнящий. Победитель получит право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула Дином Лижэнем.

28 декабря Карлсен рассказал об участии в онлайн-турнирах по шахматам. Он признался, что иногда выступает на таких соревнованиях выпившим.

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      Алексей Гусев
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