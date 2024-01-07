Гроссмейстер Магнус Карлсен отказался от участия в турнире претендентов

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен объявил об отказе от участия в турнире претендентов, который пройдет в апреле 2024 года. Его слова приводит Chess.com.

«Да, я не собираюсь играть на турнире претендентов, даже не переживайте на эту тему», — заявил шахматист. Планируется, что его заменит 28-летний азербайджанец Ниджат Абасов.

Среди участников турнира претендентов, который пройдет со 2 по 25 апреля в Торонто, будет россиянин Ян Непомнящий. Победитель получит право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула Дином Лижэнем.

28 декабря Карлсен рассказал об участии в онлайн-турнирах по шахматам. Он признался, что иногда выступает на таких соревнованиях выпившим.