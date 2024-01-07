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11:10, 7 января 2024Спорт

Названа предварительная причина смерти 20-летней российской спортсменки

Третьяков заявил, что причиной смерти шорт-трекистки Середы мог стать грипп

Представитель Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николай Третьяков назвал предварительную причину смерти 20-летней российской шорт-трекистки Анастасии Середы. Его слова приводит ТАСС.

«Окончательного заключения я пока не видел. По моей информации, спортсменка умерла из-за гриппа А, который дал осложнения на мозг», — заявил он. По словам Третьякова, спортсменка почти месяц была в коме.

О смерти Середы стало известно ранее в воскресенье, 7 января. Причина случившегося не называлась.

Середа родилась 30 марта 2003 года. Она была победительницей Кубка России-2023 в эстафете. На соревнованиях шорт-трекистка представляла сборные Санкт-Петербурга и Мордовии.

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      Алексей Гусев
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