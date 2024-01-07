Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:22, 7 января 2024Мир

Нетаньяху заявил о готовности решить конфликт с «Хезболлой» мирным путем

Премьер Израиля Нетаньяху предложил «Хезболле» политическое урегулирование

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль готов решить конфликт с движением «Хезболла» мирным путем, но рассматривает другие варианты в случае неудачи, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщают РИА Новости.

Нетаньяху выступил с заявлением в ходе заседания кабинета министров. По его словам, Израиль нацелен на защиту своих граждан и возвращение жителей севера страны в места проживания.

«Это национальная цель, которую все разделяют, и мы действуем ответственно для ее достижения. Если получится, то мы сделаем это политическими способами, а если нет, то будем действовать другими способами», — заявил политик.

Ранее Нетаньяху заявил, что участие «Хезболлы» в конфликте Израиля и ХАМАС приведет к разрушительным последствиям. По словам политика, если «Хезболла» решит вступить в конфликт, то она еще «соскучится по Второй ливанской войне» и совершит ошибку всей своей жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российская спортсменка умерла в возрасте 20 лет. Что стало причиной смерти одной из сильнейших шорт-трекисток страны?

      В российском городе нашли клад с монетами времен Петра I

      Астрономы объяснили парадокс Ферми

      Украинский беспилотник сбили в небе над российским регионом

      Нетаньяху заявил о готовности решить конфликт с «Хезболлой» мирным путем

      В Германии оценили эффективность украинской ПВО против российских ракет

      В России ученики пять раз «минировали» школу из-за нежелания учиться

      На Украине опровергли информацию о задержке поставок F-16

      Более 100 жителей Белгорода уехали из города в пункты размещения

      В ЕС попытаются предотвратить приход Орбана в Евросовет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости