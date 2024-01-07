Нетаньяху заявил о готовности решить конфликт с «Хезболлой» мирным путем

Премьер Израиля Нетаньяху предложил «Хезболле» политическое урегулирование

Израиль готов решить конфликт с движением «Хезболла» мирным путем, но рассматривает другие варианты в случае неудачи, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщают РИА Новости.

Нетаньяху выступил с заявлением в ходе заседания кабинета министров. По его словам, Израиль нацелен на защиту своих граждан и возвращение жителей севера страны в места проживания.

«Это национальная цель, которую все разделяют, и мы действуем ответственно для ее достижения. Если получится, то мы сделаем это политическими способами, а если нет, то будем действовать другими способами», — заявил политик.

Ранее Нетаньяху заявил, что участие «Хезболлы» в конфликте Израиля и ХАМАС приведет к разрушительным последствиям. По словам политика, если «Хезболла» решит вступить в конфликт, то она еще «соскучится по Второй ливанской войне» и совершит ошибку всей своей жизни.