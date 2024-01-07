Пушилин объяснил удары России по военным объектам

Пушилин: Россия бьет только по военным целям, так как нельзя терять человечность

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с РИА Новости объяснил, почему Россия бьет только по военным целям на Украине в отличие от Киева, который нанес удар по Белгороду и Донецку.

«У нас как ни у кого других с 2014 года есть какое-то моральное право поступить эмоционально и работать наотмашь, но мы не такие. И в этом наше отличие. Если мы будем поступать методами нашего противника, чем это тогда лучше нашего противника, против чего мы тогда боремся?», — сказал Пушилин.