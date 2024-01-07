Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:13, 7 января 2024Бывший СССР

Пушилин объяснил удары России по военным объектам

Пушилин: Россия бьет только по военным целям, так как нельзя терять человечность

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с РИА Новости объяснил, почему Россия бьет только по военным целям на Украине в отличие от Киева, который нанес удар по Белгороду и Донецку.

«У нас как ни у кого других с 2014 года есть какое-то моральное право поступить эмоционально и работать наотмашь, но мы не такие. И в этом наше отличие. Если мы будем поступать методами нашего противника, чем это тогда лучше нашего противника, против чего мы тогда боремся?», — сказал Пушилин.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Германии призвали наносить удары по России, поставляя Украине Taurus. Крымский мост может стать первой целью Киева

      Пушилин объяснил удары России по военным объектам

      Патриарх Кирилл призвал прощать уехавших за границу и раскаявшихся россиян

      Бойцы ВСУ отказались воевать в Крынках

      Стала известна причина смерти звезды КВН Агафонова

      В главном храме Грузии появилась икона с изображением Сталина

      Украинка извинилась перед ВСУ за видео про похищение мужа

      В Москве загорелась гостиница

      Китай введет санкции в отношении пяти компаний США

      Российская спортсменка умерла в возрасте 20 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости