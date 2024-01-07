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08:57, 7 января 2024Россия

Рейс из Сочи в Петербург задержали на Рождество из-за неадекватного пассажира

Пассажир рейса из Сочи в Петербург пытался закурить на борту и сорвал вылет

Фото: PxHere

Вылет рейса из Сочи в Санкт-Петербург, запланированный в канун Рождества, 6 января, задержали из-за неадекватного пассажира на борту. По совам очевидцев, до того, как самолет поднялся в воздух, мужчина попытался закурить на борту, чем и сорвал вылет, передают «Известия».

«Рейс задерживается, хулиган на борту воздушного судна, поэтому вызвали службы, полицию, принимается решение о снятии пассажира с борта. Неадекватный пассажир», — рассказала сотрудница аэропорта в Сочи.

Известно, что после инцидента, с задержкой, самолет все же вылетел в Петербург.

Другой пассажир, летевший из Форт-Лодердейла в Бостон, ударил попутчицу кулаком и назвал себя дьяволом. Мужчина был пьян, он попытался повторно напасть на женщину, но бортпроводники помогли ей спрятаться в туалете, а пилоты вынуждены были совершить экстренную посадку.

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      Александра Синицына
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