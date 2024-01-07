Российский турист погиб при столкновении автобуса с грузовиком на Шри-Ланке

Mash: один россиянин погиб и девять пострадали в аварии с автобусом на Шри-Ланке

Отдыхавший вместе с женой россиянин погиб в аварии с туристическим автобусом на Шри-Ланке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 5 января около 21:30 по местному времени транспортное средство на полной скорости столкнулось с грузовиком. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем из-за переутомления.

В результате ДТП также пострадали девять граждан России, отправившихся на двухдневную экскурсию. Последнюю, по их словам, организовал тревел-блогер Артур Бакаев. Известно, что туристы обратились в больницу с ушибами и царапинами.

Ранее в январе сообщалось, что гражданин России выпал из окна квартиры на восьмом этаже в Паттайе, Таиланд.