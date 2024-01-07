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10:56, 7 января 2024Экономика

План G20 ослабит санкции против России

FT: план G20 по ускорению международных платежей ослабит санкции против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Adriano Machado / Reuters

Планы «Большой двадцатки» (G20) по ускорению международных платежей могут привести к ослаблению санкций против России. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT), выдержки из материала приводит Ura.ru.

Ускорение международных платежей может поспособствовать финансовым преступлениям и затруднить соблюдение антироссийских и других санкций, утверждается в газете. Кроме того, план G20 не предусматривает блокировку транзакций в режиме реального времени, что нарушает обязательные требования для многих санкционных программ США.

Ранее в Министерстве экономики Германии заявили, что Европейский союз начал подготовку новых пакетов санкций против России, включая проработку предотвращения их обхода. «Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты», — отметили в ведомстве.

В рамках 12-го пакета санкций Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7) решили запретить ввоз бриллиантов из России с 2024 года.

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      Александр Еникеев
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