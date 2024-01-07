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13:37, 7 января 2024Россия

Стали известны подробности взрыва гранаты в подмосковной кальянной

Посетитель подмосковной кальянной пытался разоружить взорвавшего гранату мужчину

Фото: Unsplash

Посетитель кальянной в подмосковном Домодедове пытался разоружить взорвавшего гранату россиянина. Подробности происшествия сообщает Telegram-канал Mash.

Стало известно, что в районе шести часов утра 43-летний местный житель зашел в заведение и стал угрожать присутствующим пистолетом и гранатой РГД-5. Отмечается, что на попытку успокоить агрессора ушло около часа, в течение которого администрация кальянной вывела из помещения почти всех гостей.

В свою очередь, один из посетителей решил разоружить мужчину и набросился на него, вырвав пистолет. Однако тот в ответ активировал принесенное взрывное устройство. В результате пострадали четверо человек, трое из которых оказались госпитализированы.

Ранее в Москве пришедший в алкомаркет мужчина начал угрожать продавцу похожим на гранату предметом. Он похитил спиртное и скрылся. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции.

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      Алина Гостева
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