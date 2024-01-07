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11:01, 7 января 2024Бывший СССР

В Британии заявили об истерике Залужного из-за ударов России по объектам ВСУ

Британский аналитик Меркурис заявил об истерике Залужного после ударов России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Британский аналитик Александр Меркурис утверждает, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного произошла истерика на фоне массированных ударов Российской армии по военным объектам Киева. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала The Duran.

«У него была полная истерика. (...) Он выглядел как генерал и главнокомандующий, у которого скоро будет нервный срыв», — заявил эксперт и добавил, что состояние Залужного в некотором смысле отражает ситуацию на фронте.

Меркурис назвал ракетные удары России разрушительными для морального духа украинских военнослужащих. Он также предположил, что в результате были ликвидированы люди в том числе из окружения Залужного.

5 января экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков сообщил, что Россия нанесла массированный удар по системе противовоздушной обороны и военной инфраструктуре ВСУ. По его словам, также были атакованы военные базы Киева.

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