В Германии оценили эффективность украинской ПВО против российских ракет

Генерал Бюлер отметил неэффективность украинской ПВО против российских ракет

Генерал в отставке Эрхард Бюлер из Германии оценил эффективность украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) в эфире Mitteldeutscher Rundfunk.

Так, он обратил внимание, что в настоящий момент Украина не может отражать атаки российских крылатых ракет Х-22. Данную ситуацию он объяснил такими характеристиками упомянутых снарядов, как высокая сверхзвуковая скорость и траектория полета.

«Украина недавно сама признала, что из порядка двухсот ракет, выпущенных по их территории на сегодняшний день, ни одна не была сбита. Это огромная ракета, 11 метров в длину, масса ее боевой части составляет примерно одну тонну, она может потопить большой боевой корабль», — отметил Бюлер.

В декабре военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что украинские средства противовоздушной обороны не могут достать до российских бомбардировщиков Ту-22М3, которые оснащены ракетами X22/32.