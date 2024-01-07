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15:46, 7 января 2024Мир

В Израиле предложили патрулирование коридора между Египтом и сектором Газа

WSJ: Израиль намерен контролировать участок границы между Египтом и Газой
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Израиль направил Египту предложение предоставить право патрулирования коридора между Египтом и сектором Газа. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленных египетских чиновников, Израиль выступил с инициативой установки датчиков вдоль Филадельфийского коридора — участка подконтрольной Египту земли на границе с Газой. «Израиль также предложил непосредственно предоставлять уведомления в случае срабатывания датчиков и право посылать разведывательные дроны в этот район», — сообщили журналисты.

Израильские власти намерены контролировать участок на случай возможного восстановления палестинским движением ХАМАС туннелей для ввоза оружия и людей. Как предполагается, Филадельфийский коридор активно использовался до разрушения туннелей израильскими военными.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не остановит военные действия до ликвидации ХАМАС. По его словам, Армия обороны Израиля также получила от правительства указание вернуть заложников и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для страны.

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      Юрий Леонов
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