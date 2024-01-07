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15:07, 7 января 2024Россия

В России захотели ловить нарушающих правила самокатчиков с помощью нейросети

В России захотели фиксировать нарушения самокатчиков камерами с нейросетью

Фото: Unsplash

В России захотели ловить нарушающих правила дорожного движения самокатчиков с помощью нейросети. Об этом начальник столичного управления ГИБДД Александр Быков рассказал в статье о перспективах использования цифровых технологий в предупреждении дорожно-транспортных происшествий, доступной на портале «МВД Медиа».

«В условиях взрывного роста использования СИМ [средства индивидуальной мобильности] для снижения уровня аварийности по вине указанной категории участников дорожного движения в настоящее время прорабатывается возможность фиксации совершаемых ими правонарушений обзорными камерами на основе алгоритмов нейросети», — отметил глава ведомства.

При этом он указал, что для этого нужно обязать граждан сдавать биометрические данные, которые помогут привлекать нарушителей к ответственности.

В декабре глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2023 году искусственный интеллект выявил на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) сотни нарушений. По его словам, федеральная служба активно внедряет нейросеть для контроля за проведением ЕГЭ.

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      Алина Гостева
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