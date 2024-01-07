В российском городе нашли клад с монетами времен Петра I

В Ростовской области нашли клад с монетами Петровской эпохи

В городе Азове Ростовской области нашли клад с монетами эпохи Петра I. Об этом сообщает ТАСС.

Монеты были обнаружены в ходе раскопок на территории золотоордынского города Азак. Речь идет о 24 предметах — серебряных копейках или «чешуе».

По оценке кандидата исторических наук, заведующего отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрея Масловского, номинальная стоимость монет равна полугодовой подати на одного крестьянина Петровской эпохи. Серебряные копейки пользовались популярностью у населения, которое предпочитало их более поздним монетам, изготовленным из меди, пояснил ученый.

Ранее в Германии был обнаружен крупнейший клад славянских монет. Всего в найденном археологами захоронении было около шести тысяч монет.

