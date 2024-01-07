В США назвали общую черту Зеленского и американского руководства

Полковник Макгрегор: власти США и Зеленский оторваны от реальности

Руководство США оторвано от реальности, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом отставной офицер написал в соцсети X.

По его словам, это роднит руководителей США с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Макгрегора, «люди в Вашингтоне» не так умны, как считает американская общественность. «Для них истина не имеет значения», — заключил он.

Ранее Макгрегор заявил, что Запад никогда не признает своего поражения на Украине. При этом полковник выразил уверенность, что в частном порядке представители правящих кругов США и других западных стран признают ошибочность своих действий.