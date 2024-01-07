В США обеспокоились возможным военным конфликтом Израиля и «Хезболлы»

WP: США намерены предотвратить военный конфликт Израиля и «Хезболлы»

Администрация президента США Джо Байдена намерена предотвратить полномасштабный военный конфликт между Израилем и движением «Хезболла». Об этом сообщает The Washington Post.

В администрации Байдена обеспокоились заявлениями израильского руководства о возможном начале военной операции на севере Ливана. Чиновники предполагают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может рассматривать расширение боевых действий как способ удержания власти на фоне критики правительства.

Как сообщил представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер, 8 января госсекретарь США Энтони Блинкен прилетит в Израиль, чтобы обсудить с руководством страны шаги по деэскалации противостояния. «Распространение этого конфликта за пределы сектора Газа не отвечает ничьим интересам — ни Израиля, ни региона, ни мира», — добавил спикер Госдепа.

Ранее Нетаньяху предупредил Ливан о разрушительных последствиях активизации «Хезболлы». По его словам, Ливан «совершит ошибку всей своей жизни» в случае полномасштабного участия в конфликте Израиля и ХАМАС.