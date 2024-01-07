Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:59, 7 января 2024Мир

В США обеспокоились возможным военным конфликтом Израиля и «Хезболлы»

WP: США намерены предотвратить военный конфликт Израиля и «Хезболлы»
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена намерена предотвратить полномасштабный военный конфликт между Израилем и движением «Хезболла». Об этом сообщает The Washington Post.

В администрации Байдена обеспокоились заявлениями израильского руководства о возможном начале военной операции на севере Ливана. Чиновники предполагают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может рассматривать расширение боевых действий как способ удержания власти на фоне критики правительства.

Как сообщил представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер, 8 января госсекретарь США Энтони Блинкен прилетит в Израиль, чтобы обсудить с руководством страны шаги по деэскалации противостояния. «Распространение этого конфликта за пределы сектора Газа не отвечает ничьим интересам — ни Израиля, ни региона, ни мира», — добавил спикер Госдепа.

Ранее Нетаньяху предупредил Ливан о разрушительных последствиях активизации «Хезболлы». По его словам, Ливан «совершит ошибку всей своей жизни» в случае полномасштабного участия в конфликте Израиля и ХАМАС.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Подмосковье возбудили уголовное дело из-за аварии, оставившей без отопления почти 200 домов. СК начал обыски и допросы

      В Латвии русскоязычный ансамбль заподозрили в восхвалении России

      Ласицкене рассказала о поддержке от иностранных соперниц

      Глава СК поручил возбудить дело по факту избиения участника СВО

      В России захотели ловить нарушающих правила самокатчиков с помощью нейросети

      В США обеспокоились возможным военным конфликтом Израиля и «Хезболлы»

      В российском городе нашли клад с монетами времен Петра I

      Астрономы объяснили парадокс Ферми

      Украинский беспилотник сбили в небе над российским регионом

      Нетаньяху заявил о готовности решить конфликт с «Хезболлой» мирным путем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости