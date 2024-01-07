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04:06, 7 января 2024Бывший СССР

В ВСУ отреагировали на решение Дании по F-16

Игнат: в ВСУ не видели заявлений Копенгагена о сроках передачи F-16 Киеву

Фото: Amir Cohen / Reuters

Представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что не видел официальных заявлений от Дании о решении перенести сроки передачи Киеву истребителей F-16. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Украинская правда».

«Смотрим на сайт министерства обороны Дании – ни одного заявления я не увидел. Поэтому издание ссылается на какие-то свои источники. Это сразу подхватывается и становится мейнстримом в наших СМИ. То, что говорится в статье – нет официальных заявлений», — сказал Игнат в эфире украинского телемарафона.

Он призвал придерживаться официальных заявлений и добавил, что Киев ожидает передачи истребителей весной этого года.

Ранее издание Berlingske со ссылкой на Минобороны Дании сообщило, что страна перенесла на второй квартал текущего года отправку Украине первых шести F-16. При этом Копенгаген планировал передать Киеву машины к Новому году. Газета также пишет, что украинские летчики уже совершают учебные полеты и будут готовы участвовать в военных действиях весной.

В августе 2023 году Дания и Нидерланды заявили, что поставят Украине американские F-16. Одним из условий было обучение украинских пилотов.

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      Марина Совина
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