Назван срок поставки обещанных Данией F-16 на Украину

Berlingske: Украине придется ждать обещанных Данией F-16 еще около полугода

Украинской стороне придется еще около полугода ждать поставок обещанных Данией истребителей F-16. Такие сроки назвало издание Berlingske со ссылкой на Минобороны Дании.

Уточняется, что дата сместилась с начала 2024 года из-за неготовности Украины к применению самолетов. Необходимо завершить подготовку пилотов, логистики и инфраструктуры.

Ранее стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании. Еще десять пилотов-стажеров остались в Британии для базовой летной подготовки, освоения авиамедицины, а также прохождения тренировок в центрифуге.

22 декабря премьер-министр Нидерланд Марк Рютте сообщил, что Киев проинформировали о подготовке 18 истребителей F-16 для дальнейшей поставки Украине. Он заявил, что Амстердам впечатлен прогрессом Киева и продолжит оказывать поддержку.