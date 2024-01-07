Во Франции обвинили Запад во лжи о ситуации на Украине

Французский политик Филиппо обвинил Запад во лжи по поводу ситуации на Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Запад в течение двух лет скрывал реальные сведения по поводу ситуации на Украине. С таким обвинением он выступил в соцсети X (бывшая Twitter).

«Факты настигли вас, и вы больше не знаете, как избавиться от своей ужасной лжи!» — написал он.

Автор публикации добавил, что с самого начала боевых действий многие западные политики, а также НАТО обещали молниеносную победу Украины и развал России, однако этого не произошло.

Ранее Филиппо призвал ликвидировать Североатлантический альянс ради всеобщего мира. Он отметил, что из-за «разорительной политики» блока сотни тысяч украинцев были отправлены на бессмысленную войну.