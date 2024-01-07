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07:20, 7 января 2024Интернет и СМИ

Во Франции Путину предрекли победу над Украиной уже в этом году

Генерал ВВС Франции Паломеро: Путин может победить Украину уже в этом году

Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин настолько укрепил армию страны, что может победить в украинском конфликте уже в этом году. Такое мнение озвучил бывший глава генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI.

Генералу задали вопрос, может ли нынешнее положение украинской армии стать причиной, по которой Россия окончательно одержит верх в 2024 году. «Да, может. Заявления украинских генералов не стали сюрпризом. Некоторые могут подумать, что это похоже на крик: "волки-волки", но я так не считаю», — объяснил Паломеро. По его словам, Россия с точки зрения военной мощи находится на «подъеме» и разрыв между российскими и украинскими силами с каждым днем только увеличивается.

Причинами успеха Путина Паломеро называет его решение в разы увеличить военный бюджет, при этом поставив страну «на военные рельсы». Также российский президент смог провести мобилизацию так, чтобы существенно увеличить кадровый состав ВС РФ, и укрепил военную промышленность.

В это же время, по словам бывшего главы генштаба ВВС Франции, Украина продемонстрировала неспособность возобновлять свои технические и человеческие ресурсы. Он подчеркнул, что большую роль в том, в каком положении сегодня находятся Вооруженные силы республики (ВСУ), сыграло отсутствие эффективной поддержки Запада в «наиболее важный момент».

Ранее офицеры ВСУ заявили об отказе украинских солдат воевать в херсонских Крынках на левом берегу Днепра, некоторые из них даже сводят счеты с жизнью. Они сетуют на преимущество у российских войск в виде большего количества боеприпасов к обычной артиллерии, «которая просто равняет Крынки с землей».

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      Александра Синицына
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