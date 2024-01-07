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08:25, 7 января 2024Культура

Жена разбившегося с дочерьми актера Оливера выступила с заявлением

Жена разбившегося с дочерьми актера Оливера попросила уважать конфиденциальность
Кристиан Оливер

Кристиан Оливер. Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Жена голливудского актера Кристиана Оливера Джессика Клепсер выступила с заявлением в связи с авиакатастрофой, унесшей жизни ее мужа и двух их дочерей. Обращение семьи опубликовано на странице компании Wundabar Pilates в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как отметили родственники актера, его потерю будут глубоко переживать все, кто его знал. «Пожалуйста, уважайте просьбу семьи о конфиденциальности в это трудное время», — говорится в некрологе. «Вместо цветов» всем желающим предложили сделать пожертвование через краудфандинговую платформу.

51-летний Кристиан Оливер, известный по фильмам «Спиди-гонщик», «Хороший немец» и «Валькирия», разбился на частном самолете в государстве Сент-Винсент и Гренадины в Карибском море. Вместе с ним на борту находились две его дочери 10 и 12 лет, а также пилот.

Позднее в сети появилось видео с моментом авиакатастрофы. На ролике было видно, как самолет падает практически вертикально и врезается в воду на большой скорости.

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      Марина Совина
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