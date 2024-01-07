Звезда «Дома-2» рассказала о «небольших изменениях в семье» в 2024 году

Телеведущая Водонаева сообщила о переезде к ней сына Богдана

Телеведущая Алена Водонаева рассказала о переезде к ней на сына Богдана. Теперь мальчик будет жить с ней постоянно, написала звезда «Дома-2» в Telegram, сообщив о «небольших изменениях в семье».

По словам Водонаевой, раньше ребенок проводил поочередно две недели с ней, две — с отцом. Сейчас мальчик будет видеться с ним только по выходным, уточнила телеведущая.

Ранее проводить с мальчиком больше времени не позволяла занятость, сказала Водонаева. «С 2024 года загружаемся заново», — добавила она.

Ранее Водонаева предупредила подписчиков о мошенниках, действующих от ее имени. Экс-участница «Дома-2» рассказала, что неизвестные сгенерировали дипфейки, используя ее изображения, и начали просить деньги у ее знакомых.