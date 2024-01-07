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16:12, 7 января 2024Культура

Звезда «Вызова» рассказала о боли и обиде из-за критики фильма

Актриса Юлия Пересильд рассказала об обиде из-за критики фильма «Вызов»

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Российская актриса Юлия Пересильд поделилась своими переживаниями, связанными с реакцией зрителей на фильм «Вызов», в котором она сыграла главную роль. Об этом артистка рассказала в интервью Светлане Бондарчук, опубликованном на YouTube-канале «Света вокруг света».

По словам Пересильд, она испытала чувства боли и обиды из-за критики кинокартины. «На меня все были злые, что я снималась. (...) Столько раз сводило скулы», — сказала она.

Актриса призналась, что многие ее коллеги выбыли из проекта на этапе подготовки к полету — часть фильма сняли в космосе. Перед отправлением на орбиту Пересильд прошла тщательное медицинское обследование. «Я себя чувствовала белой подопытной мышкой из-за количества происходящих экспериментов», — пояснила она.

После съемок «Вызова» Пересильд заявила, что ее жизнь никогда не будет прежней. Артистка рассказала, что при взгляде на Землю из космоса все ссоры и обиды кажутся несерьезными. «Нужно понимать, что нам дана прекрасная жизнь и волшебная планета, а мы до конца не осознаем всей этой ценности», — отметила она.

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      Алан Босиков
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