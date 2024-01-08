Брянскую область атаковали два украинских беспилотника

Минобороны: два украинских беспилотника сбиты в Брянской области

Брянскую область в очередной раз атаковали украинские беспилотники, сообщило Минобороны России журналистам 8 января.

По данным ведомства, около 17:00 по московскому времени два дрона пытались атаковать территорию региона. Их сбили дежурные средства ПВО.

Губернатор Александр Богомаз уточнил, что беспилотники самолетного типа сбили над Климовским районом. Пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте, добавил он.

Накануне, 7 января, над Брянской областью дважды сбивали беспилотник Вооруженных сил Украины. Первая атака, по данным Минобороны России, была предпринята около 13:00. Спустя около двух часов был сбит еще один дрон. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.