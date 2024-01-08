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06:45, 9 января 2024Мир

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 180

Hokkoku: число жертв землетрясения в Японии выросло до 180

Фото: E DAY Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 180, сообщает портал Hokkoku.

120 погибших пока не опознаны. Еще 203 человека числятся пропавшими без вести.

Больше всего от землетрясений пострадала префектура Исикава, там полностью или частично разрушены почти 1,4 тысячи домов.

Серия землетрясения произошла в Японии еще 1 января. Стихия привела к нарушению электроснабжения и движения поездов.

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      Марина Совина
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