Генерал ВСУ Кривонос: РФ нанесла удары по предприятиям, слитым властями Украины

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос YouTube-канала «Фабрика новин» обвинил власти Украины в «сливе» данных о военных предприятиях. По его словам, информация оказалась в свободном доступе в интернете и была получена российскими войсками, которые нанесли удар по этим объектам.

«У нас власть "сливает" данные о предприятиях, которые были способны выпускать мощнейшее оружие, этим предприятиям наносится огромный ущерб, и никто за это не несет ответственности», — подчеркнул офицер.

Экс-генерал добавил, что Министерство обороны Украины само назвало всех подрядчиков и компании, которые производят вооружения, и именно по этим целям российские военные нанесли удар.

По словам Кривоноса, подобные действия со стороны украинских властей являются государственной изменой, Киев хочет чего-то достичь, но собственными руками «пилит ветку, на которой сидит».

Ранее генерал заявил, что во время массированного удара 29 декабря российские ракеты поразили одно из мощнейших украинских предприятий. Офицер рассказал, что на одном из государственных порталов республики разместили информацию о контрактах крупного завода, а также указали перечень сотрудничающих с ним предприятий.

