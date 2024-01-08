Глава Нацбанка Украины заявил о возможности блокировки счетов уклонистов

Глава НБУ Пышный готов обсудить в парламенте блокировку счетов уклонистов

Глава Национального банка республики (НБУ) Андрей Пышный заявил о возможности блокировки счетов уклонистов в эфире телемарафона «Единые новости».

По его словам, регулятор готов обсудить в парламенте законопроект мобилизации, который предполагает ограничения на пользование денежными средствами для тех, кто не явился по повестке в военкомат.

«Я думаю, что в процессе его проработки в парламенте у нас должны состояться дискуссии и обмен мнениями», — заявил он.

Ранее Андрей Пышный признал критическую зависимость от финансирования Запада. При этом он подчеркнул, что поддержка союзников является для Киева принципиально важной.