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17:41, 8 января 2024Бывший СССР

Глава Нацбанка Украины заявил о возможности блокировки счетов уклонистов

Глава НБУ Пышный готов обсудить в парламенте блокировку счетов уклонистов

Фото: Стрингер / РИА Новости

Глава Национального банка республики (НБУ) Андрей Пышный заявил о возможности блокировки счетов уклонистов в эфире телемарафона «Единые новости».

По его словам, регулятор готов обсудить в парламенте законопроект мобилизации, который предполагает ограничения на пользование денежными средствами для тех, кто не явился по повестке в военкомат.

«Я думаю, что в процессе его проработки в парламенте у нас должны состояться дискуссии и обмен мнениями», — заявил он.

Ранее Андрей Пышный признал критическую зависимость от финансирования Запада. При этом он подчеркнул, что поддержка союзников является для Киева принципиально важной.

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      Мария Винар
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