В Киеве сообщили о масштабном прорыве канализации

«Зеркало недели»: в Киеве произошел масштабный прорыв канализации

В Киеве произошел масштабный прорыв канализации, пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на местных жителей.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 8 января, в жилом массиве Борщаговка в Святошинском районе города. «Нечистотами здесь залило, в частности, бульвар Жюля Верна. В них буквально утопают автомобили», — пишет издание.

Спустя несколько часов авария была ликивдирована, отметили журналисты. На данный момент местные коммунальщики расчищают улицу. «Киевводоканал» и киевская мэрия ситуацию не комментировали.

В декабре в Киеве затопило входы станций метрополитена «Олимпийская» и «Черниговская». Также сообщалось о закрытии шести станций Оболонско-Теремковской ветки киевского метро. Из-за подтопления тоннели между ними оказались под угрозой обрушения.