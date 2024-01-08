Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:28, 8 января 2024Бывший СССР

В Киеве сообщили о масштабном прорыве канализации

«Зеркало недели»: в Киеве произошел масштабный прорыв канализации

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Киеве произошел масштабный прорыв канализации, пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на местных жителей.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 8 января, в жилом массиве Борщаговка в Святошинском районе города. «Нечистотами здесь залило, в частности, бульвар Жюля Верна. В них буквально утопают автомобили», — пишет издание.

Спустя несколько часов авария была ликивдирована, отметили журналисты. На данный момент местные коммунальщики расчищают улицу. «Киевводоканал» и киевская мэрия ситуацию не комментировали.

В декабре в Киеве затопило входы станций метрополитена «Олимпийская» и «Черниговская». Также сообщалось о закрытии шести станций Оболонско-Теремковской ветки киевского метро. Из-за подтопления тоннели между ними оказались под угрозой обрушения.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Приближает к предотвращению ненужного шатдауна» Конгресс США договорился о финансировании правительства на 2024 год

      Российские военные успешно отразили контратаку штурмовиков ВСУ под Купянском

      В Киеве сообщили о масштабном прорыве канализации

      Принц Эндрю заперся дома после публикации списка клиентов финансиста-педофила

      В США рассказали о превратившихся в безделушки Leopard 2 на Украине

      На Украине рассказали о гибели пилота сбитого МиГ-29

      Российские военные уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ

      Названо условие для нового наступления ВСУ

      В Санкт-Петербурге загорелся ангар

      Глава МИД Японии провела совещание в подвале Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости