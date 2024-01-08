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01:09, 8 января 2024Мир

Кличко задекларировал особняк в Гамбурге

Мэр Киева Кличко задекларировал особняк в Гамбурге стоимостью около $6 млн
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Nazar Furyk / Globallookpress.com

Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал особняк в Гамбурге, площадь которого составляет 750 квадратных метров, а стоимость более 227,6 миллиона гривен (около шести миллионов долларов), сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что градоначальник 20 декабря 2023 года получил недвижимость в качестве выплаты долга от зарегистрированной в Соединенных Штатах компании, которая принадлежала его брату Владимиру, однако в мае прошлого года стала его собственностью. По данным издания, Кличко купил данный особняк еще до того, как стал мэром украинской столицы.

Ранее Кличко впал в ступор в прямом эфире телеканала «Киев24» во время разговора о состоянии столичного метро после подтопления. Градоначальник, находясь в аварийном тоннеле, комментировал ситуацию, однако в какой-то момент неожиданно замолчал. Пауза затянулась на 12 секунд, в это время Кличко стоял с открытым ртом и выглядел растерянным.

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      Марина Совина
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