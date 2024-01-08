На Урале восстановили движение на железной дороге после взрыва

Прокуратура: при взрыве на железной дороге в Нижнем Тагиле пострадавших нет

Движение поездов на станции Сан-Донато около Нижнего Тагила восстановлено после взрыва на путях, сообщает ТАСС со ссылкой на Свердловскую железную дорогу.

Движение было вновь открыто в 19:57 по местному времени. Максимальная задержка электропоездов составила 2 часа 50 минут.

В Уральской транспортной прокуратуре отметили агентству, что в результате взрыва обошлось без пострадавших, назвав инцидент «хлопком».

Ранее 8 января взрывное устройство сработало на железной дороге в Нижнем Тагиле. При этом неподалеку от места происшествия было найдено еще одно. Позже стало известно, что взрывное устройство было закреплено на одной из цистерн.

